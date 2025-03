Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite kampüsünde kurduğu geleneksel hale gelen iftar çadırında ilk sofrasını kurdu. Her yıl binlerce kişinin birlikte yemek yediği, vakit geçirdiği ve tadı geleneğe dönüşen çadırda yine farklı renk ve medeniyetten yürekler buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bir geleneği bozmadı ve üniversite yerleşkesinde her Ramazan ayında olduğu gibi iftar çadırının kapılarını binlerce kişiye açtı. Farklı ülke, renk ve dilden bin 300 öğrenciyi aynı anda misafir edebilen bu çadır için pişen yemekler kardeşliğe, dostluğa, paylaşmaya ve kardeşliğe şifa oluyor. Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nde özenle hazırlanan iftar lezzetleri, Türkiye Diyanet Vakfı ve Büyükşehir ekipleri tarafından bu çatı altında her yıl binlerce insana ikram ediliyor. Paylaşmanın bereketine ortak olmak isteyen hayırseverlerin yardımları ise gönül sofralarını zenginleştiriyor. Kampüs Camii içinde açılan iftar çadırında buluşan farklı renkler, medeniyetler, ülkeler ve lisanlardan öğrenciler birliktelik duygusunu pekiştiriyor. Bu çadırda iftar yemeğinin yanı sıra kurulan platformda her gün şiirler, ilahiler okunuyor ve Ramazan’ın ruhunu yansıtan söyleşiler gerçekleştiriliyor.