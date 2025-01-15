Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu SAMEK’te açtığı “Yabancılar için Türkçe” dersleriyle farklı ülkelerden gelen misafirlere Türkçe’yi öğreterek farklı kültürler arasında güçlü bir bağ oluşturuyor. Farklı renk ve mozaiklerden insanlar Türkiye’yi Türkçe öğrenerek daha yakından tanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (SAMEK) sayesinde dil ve kültür arasında güçlü bir bağ kurarak, yabancıların toplumsal uyumunu ve iletişimini güçlendiriyor. Karasu SAMEK’te farklı ülkelerden gelen vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen “Yabancılar için Türkçe” dersleriyle farklı kültürlerin Türkçe ile birleştiği, bir arada kaynaştığı özel bir ortam sunuluyor. Bu derslerde Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Fas, Özbekistan ve Suriye’den 30 yabancı uyruklu vatandaşa okuma-yazma ve konuşma ağırlıklı Türkçe eğitimi veriliyor. Farklı renklerden, kültürlerden, mozaiklerden insanlar Türkiye’yi SAMEK’le tanıyıp seviyor.

Kursiyerlerden Özbekistan vatandaşı Meliha Kari, “Başlangıçta hiçbir şey anlamıyordum ve çok zorlanıyordum. Şimdi ise Türkçe konuşabiliyor ve anlayabiliyorum. Bu kurs bize çok yardımcı oluyor. İyi ki bu kursa katıldık. Türkçemizi geliştirme fırsatımız oldu” dedi. Azerbaycan vatandaşı Sabila Çiulmamedova ise, “Dillerimiz çok yakın olmasına rağmen, farklı kelimeler kullanıyoruz. Buraya geldikçe Türkçeyi daha iyi konuşabilmeyi başardım. Azericeden Türkçeye çeviri yapabiliyorum. Hocamız her zaman bize yardımcı oluyor ve anlamadığımız konuları açıklıyor. Farklı ülkelerden gelen insanlarla birlikteyiz. Bu süreçten çok memnunum ve teşekkür ediyorum” diye konuştu

Karapapak Türkü Elman Çiulmamedova, “Karapapak Türklerindenim. Gürcistan’da doğdum ve Rusya’da yaşadım. Zamanla Türkçeyle ilgili birçok şeyi unuttum ancak bu kursa katıldıktan sonra her şeyi yeniden hatırlamaya başladım. Gerçekten çok mutluyum. Türkçe yazabiliyor, okuyabiliyor ve konuşabiliyorum. Daha önce hiç anlamıyordum. Bu kurs bana çok şey kattı” şeklinde konuştu. Eğitimlere aksatmadan katıldığını dile getiren Suriyeli Ayşe Albullah, “Önceden hiç Türkçe bilmiyordum ama şu anda yavaş yavaş öğreniyorum. Bu kurstan çok memnunum ve umarım Türkçemiz daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Türkçe öğretmeni Muhammet Dokuyaner ise, “Birçok farklı milletten insanın bu kursa başvurduğunu görmek bizi son derece mutlu etti. Karasu’da yaşayan çok sayıda farklı kültürden vatandaşımız var. Bu kursun açıldığını duyduklarında büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadılar. Derse olan talep ve katılım oldukça yüksek. Öğrencilerimiz derse katılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Burada, tam anlamıyla bir aile ortamı oluşmuş durumda. Biz onları seviyoruz, onlar da bizi seviyor” dedi. SAMEK’te ki okuma yazma dersleri, eğitim dönemi boyunca devam ediyor.