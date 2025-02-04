Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 11 ilden gelen depremzede engelli bireyler ile "Enkazdan Çıkan Umutlar" programında bir araya geldi.

Programda afette uzuv kaybı yaşayan vatandaşlar, depremden sonra Başkan Fatma Şahin’in hayatlarının iyileşmesi için sarf ettiği gayretten dolayı başkana teşekkür etti.

Türkiye’de yerel yönetim hizmetleri açısından ilk niteliği taşıyan GBB Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’nden 6 Şubat depremleri sonrası ücretsiz hizmet alan afetzede engelli bireyler, projenin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile buluştu.

GBB Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca "Enkazdan Çıkan Umutlar" adıyla organize edilen program çerçevesinde Başkan Fatma Şahin ile bir araya gelerek, asrın felaketi olarak nitelendirilen afet sonrası yaşadıkları zorlu süreçleri paylaşan depremzede vatandaşlar, duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu.

Programın başlangıcında Başkan Fatma Şahin, depremzedelerle birebir tanışarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremler esnasında uzuv kaybı yaşayan ve büyük zorluklar atlatan engelli bireyler ise büyükşehirin, kendilerine sağladığı protez, ortez ve fizik tedavi destekleriyle yeniden hayata bağlanma süreçlerini anlattı.

Bu kapsamda ilk kez protezleriyle yürüyen Mustafa Sarı’nın duygusal anları, programın etkileyici bölümlerinden biri oldu. Bu anlar, katılımcılar arasında derin bir dayanışma ve umut duygusu oluşturdu.

Program devamında, depremzedelere yönelik hediye takdimi de gerçekleştirildi. Osmaniye’den gelen Mustafa Kerküt ve kızı Meryem Kerküt, tüm depremzedeler adına Başkan Fatma Şahin’e çiçek takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Ayrıca, 11 ilden gelen depremzedelere çeşitli hediyeler verildi.