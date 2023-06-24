Girit kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Kuşadası Belediyesi ve Giritliler Federasyonu (GİRİTFED) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Giritliler Festivali Kuşadası’nda başladı. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Giritlileri bir araya getiren festival, düzenlenecek renkli etkinliklerle üç gün boyunca sürecek.

Kuşadası Belediyesi ile Giritliler Federasyonu tarafından 4 yıl aranın ardından düzenlenen 11’inci Uluslararası Giritliler Festivali, Davutlar Mahallesi’nde ‘Giritliler Kültür, Dostluk ve Yardımlaşma Derneği’nin açılmasıyla başladı. Açılışa Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Remzi Çengel, belediye meclis üyeleri, GİRİTFED Başkanı Yunus Çengel, Mudanya Lozan Mübadilleri Başkanı Hüseyin Türker, Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu v KESO Başkanı Ahmet Çalım ile dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen Giritliler katıldı. Açılışta, Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker tarafından Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür plaketi verildi.

"Girit derneklerinin merkezi Kuşadası oldu"

Açılışta konuşan GİRİTFED Başkanı Yunus Çengel, festivalin düzenlenmesine destek veren Başkan Ömer Günel’e çok teşekkür ettiğini belirterek, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü 2008 yılında kurulan derneğimiz Giritliler için çok önemli faaliyetlerin altına imza attı. Türkiye’de bulunan bütün Girit derneklerinin merkezi şu an Kuşadası oldu. Bunun büyük onurunu yaşıyoruz. Bu merkezin yapılmasında bize destek veren Kuşadası Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Filiz’e de ayrıca teşekkür ederim. Pandemi nedeniyle 4 yıl festivalimizi gerçekleştiremedik. Bir sonraki festivali eğer gerekli çalışmaları yapabilirsek Kuşadası ve Girit’te düzenlemek istiyoruz” dedi.

"Kültürümüzü unutmadan kentimize sahip çıkıyoruz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Kuşadası her geçen gün büyüyen bir turizm kenti. Kuşadası’nın ilk temel nüfusunu oluşturanlar Girit ve Kos Adası’ndan gelen Türkler olmuştur. Kuşadası’nın kültürü onlarla şekillenmiştir. Bugün nereden geldiğimizi ve bu öz kültürü unutmadan yaşadığımız kente sahip çıkabilmek ve çocuklarımıza aktarabilmek bizler için çok önemli. Giritliler Kültür, Dostluk ve Yardımlaşma Derneği’nin açılmasında emeği geçen meclis üyemiz Mustafa Filiz’e de çok teşekkür etmek istiyorum. Bir dahaki festivalimizde hem Girit hem Kuşadası’nda düzenlemek için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

"Kuşadası’nın en güzel yolları Davutlar’da olacak"

Davutlar Mahallesi’nde Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla da ilgili bilgi veren Başkan Ömer Günel, “Davutlar’da 4 yıl boyunca çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Bölgede bugüne kadar 141 bin metrekare yeni yol yaptık. Mahalle sakinlerinin sıklıkla kullandığı merkez caddeleri, Karayollarından protokolle devralarak sıcak asfaltla kapladık. Güzelçamlı çıkışına kadar yolları yapacağız. Sıcak asfalt döktüğümüz yolların üst aşınma tabakalarını da bayramdan sonra kaplayacağız. Kuşadası’nın en güzel yolları Davutlar Mahallesi’nde olacak. Aydın Büyükşehir Belediyemizle iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan sonra Davutlar Mahallesi’nin eksikleri giderilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Giritliler Kültür, Dostluk ve Yardımlaşma Derneği’nin açılışının ardından konuklara Girit usulü çullama ve kalburabastı ile çeşitli ikramlarda bulunuldu. 11’inci Uluslararası Giritliler Festivali, 24 Haziran’da Kuşadası şehir merkezinde, 25 Haziran’da ise Davutlar Sevgi Plajı’nda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle devam edecek. Girit’in yöresel yemeklerinin tadımının yapılacağı festivalde, renkli ve eğlenceli atölyeler, Girit müzikleri, söyleşi, fotoğraf sergisi, film ve belgesel gösterimi, dans gösterileri ve konserler de düzenlenerek Girit kültürü her yönü ile tanıtılacak.