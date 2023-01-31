Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki seralarda yetiştirilen dut ve tespih ağacı olarak adlandırılan melia ağacı Suruç ilçesi Dinlence Mahallesi yol güzergahında ve ikinci organize sanayi bölgesindeki refüjlerde toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki seralarda yetiştirilen dut ve tespih ağacı olarak adlandırılan melia ağacı Suruç ilçesi Dinlence Mahallesi yol güzergahında ve ikinci organize sanayi bölgesindeki refüjlerde toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kurulan ve üretim kapasitesi artırılan Merkez Şehit Nusret Meyve Fidanlığı ile Akçakale Fidanlığında yetiştirilen fidanlar toprakla buluşturuluyor.

Seralarda yetiştirilen ve boylandırılan çam ağacı, çınar ağacı, tespih ağacı, dut ağacı, gül ve dekoratif çiçekler şehrin farklı bölgelerinde cadde ve sokaklarda ve refüjlerde toprakla buluşturularak Şanlıurfa’nın yeşil oranı artırılıyor. “Yemyeşil Bir Şanlıurfa” hedefiyle çalışmalarını sürdüren ve şehre kazandırdığı park ve meydanlarla şehre nefes aldıran Başkan Beyazgül’ün direktifleri çerçevesinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri cadde ve refüjlerde kendi yetiştirdiği fidanları dikiyor.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Dinlence Mahallesi yol güzergahında 200 adet dut ve tespih ağacını toprakla buluşturan ekipler, Şanlıurfa 2’nci Organize Sanayi Bölgesindeki refüjlere de 200 adet tespih ağacı dikimi gerçekleştirdi.

Mahalle Muhtarı Şahin Altın Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinin yeşil olmasını sağlayan ve fidan desteğinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek, yolu güzergahının daha yeşil bir görünüme kavuşacağını kaydetti.