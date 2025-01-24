Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 78. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında, tüberküloz (verem) hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda toplumu bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlendi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde, Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Şebnem Göktaş, katılımcılara tüberküloz (verem) hastalığı, tedavi yöntemleri, Türkiye ve Düzce’deki tüberküloz vakalarının seyri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Seminere, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan öğretim üyeleri ve asistan hekimler, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile İlçe Toplum Sağlığı Personelleri ve Verem Savaş Dispanseri çalışanları katıldı.

Seminerin ardından, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi poliklinik hizmet alanında kurulan stantta, tüberküloz (verem) hastalığı ve korunma yolları hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Ayrıca, seminer katılımcılarına broşürler dağıtıldı.