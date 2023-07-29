DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde dünya hepatit gününde stant açılarak vatandaşlar bilinçlendirildi.

Kontenjanı dolan tercih edilen bölüm oldu Kontenjanı dolan tercih edilen bölüm oldu

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliğince ‘‘Dünya Hepatit Günü’’ münasebetiyle hastanenin poliklinik girişinde stant açılarak farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte; stanttaki görevliler Viral Hepatitlerin (Bulaşıcı Sarılık) önlenmesi, korunması ve tedavi yolları hakkında personele ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunularak hazırlanan broşürlerin dağıtımı gerçekleştirildi.