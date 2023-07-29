DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde dünya hepatit gününde stant açılarak vatandaşlar bilinçlendirildi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliğince ‘‘Dünya Hepatit Günü’’ münasebetiyle hastanenin poliklinik girişinde stant açılarak farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte; stanttaki görevliler Viral Hepatitlerin (Bulaşıcı Sarılık) önlenmesi, korunması ve tedavi yolları hakkında personele ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunularak hazırlanan broşürlerin dağıtımı gerçekleştirildi.