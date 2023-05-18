Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir ilke imza atarak anaokulu öğrencilerine eğitim düzenledi. Öğrencilerine verilen eğitimde ortak yaşam alanlarında uygulanan kurallara ve Zabıta ekiplerinin görevleri anlatıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, küçük yaşta farkındalığı artırmak ve belediye hizmetleri, Zabıta ekiplerinin görev ve sorumluluklarını anlatmak üzere eğitim çalışması başlattı. Okullar ve öğretmenlerden gelen taleplere göre düzenlenen eğitimlerde Metek İlkokulu anasınıfı öğrencileri ile başlayan seminer şeklindeki eğitimlerde Zabıta ekiplerinin ortak yaşam alanlarındaki sorumlulukları, güvenlik konusunda dikkat edilmesi gereken konular ve kullanılan ekipmanlar konusunda bilgiler aktarıldı. Çocukların büyük bir ilgiyle izlediği eğitimler görseller ve kullanılan cihazlarla da pekiştirilerek ana sınıfı öğrencilerinin Zabıta ekiplerini daha yakından tanıması sağlandı.

Ekipler, eğitim çalışmalarının taleplerle bağlantılı olarak diğer okullar ve üst sınıflar için de devam edeceğini belirtti.