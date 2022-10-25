Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş (TREPAŞ) çalışanlarından oluşan gönüllüler, her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan ‘Kızılay Haftası’na dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş (TREPAŞ) çalışanlarından oluşan gönüllüler, her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan ‘Kızılay Haftası’na dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kızılay ekibiyle bir araya gelen TREPAŞ çalışanları bu vesileyle ortak bir mesaj vererek kan bağışında bulunmanın hayati önemine dikkat çektiler. Tek bir bağışın bile, birden fazla hayata kattığı kıymetli değere vurgu yaptılar.

Düzenli aralıklarla kan bağışında bulunmanın hem bireysel hem de toplumsal sağlık kültürü üzerindeki yaşamsal önemine dikkat çeken Kızılay ekibi, TREPAŞ personeline teşekkür etti.