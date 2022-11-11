Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Adana Demirspor maçının ardından, “Oyuncularımdan pozitif bir oyun gördüm sahada” dedi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Adana Demirspor maçının ardından, “Oyuncularımdan pozitif bir oyun gördüm sahada” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli 11 oynanan bölümde topu kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi. Rakiplerinin 10 kişi kaldıktan sonra oyunun dinamiğinin farklı bir yöne gittiğini ifade eden Farioli, “Buna rağmen biz oyun disiplininden kopmadık. Özellikle gerideki mesafelerde çok doğruyduk. Kontrataklara engel olmaya çalıştık. Çünkü rakibimizin çok tehlikeli kontratak oyuncuları vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra maç çok ayrı bir yöne gitti ama bu dönemde de pozitif işler yapmaya devam ettik. Geride önleyici markajlar oluşturduk, topun kontrolünü elimizde tuttuk. Elbette rakip 10 kişi kalınca oyuncularımızın biraz daha kazanma isteği doğuyor ama sonunu düşünmeden atak yapmadılar. Oyunu kontrol etmeyi bildiler. Bugün gerçekten oyuncularımdan pozitif bir oyun gördüm sahada. Atak yaparken gösterdikleri kontrol, bilinçli hareketlerin onlarda büyük bir olgunluk oluşturduğunu gördüm” dedi.

"Doğru çalışma vaktimiz olmamıştı"

"Ligdeki 14 haftalık süreçte beklediğiniz noktada mı? Dünya Kupası arasında oyunda bir değişiklik olacak mı?” sorusu üzerine Farioli, takımlarının biraz geç kurulduğu için bu dönemin kendileri için iyi olduğunu söyledi. Çalışma fırsatı bulamadığı oyuncular olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Farioli, “Bununda nedeni çalışmaları haftalara veya günlere yayamadığımız zamanlar oldu. Çünkü sürekli maçlar oynadık. Şimdi önümüzde daha çok zamanımız var. Bu önümüzdeki 45 günde özellikle oyun anlayışımıza adapte edemediğimiz oyuncuları net olarak bu oyuna alıştırmaya çalışacağız. Dediğim gibi ufak taktiksel değişiklikler olabiliyor, ufak dokunuşlar ama oyun filozofumuz aynen devam edecek. Tabii 14 maç oynadık. Bu maçlarda beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık ama günün sonunda aşağı yukarı hak ettiğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum, maç maç baktığımızda. 3-4 maçta tabii daha fazla puanlar kazanabilirdik ama dediğim gibi takımımız çok geç kuruldu. O yüzden çok doğru çalışma vaktimiz olmamıştı. Yeni gelen oyuncularımız hep son gün imzaladı. İmzaladılar, takıma adapte olamadılar, oyuna adapte olamadılar, sakatlıklar yaşadılar. Umarım bu 45 günlük ara bizim için faydalı olacak” ifadelerini kullandı.