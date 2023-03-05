Batakköy Mahallesi 1008’inci Sokak’ta E.G.’ye ait evde sabaha karşı ufak çaplı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının, farelerin kabloları kemirmesi neticesinde çıktığı belirlendi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde farelerin kabloları kemirmesi neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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