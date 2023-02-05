Şırnak’ta yaz kış yaylada kalan aile, yoğun kar yağışının ardından günlerdir evin damında biriken karları temizlemeye çalışıyor.

Şırnak’ta yaz kış yaylada kalan aile, yoğun kar yağışının ardından günlerdir evin damında biriken karları temizlemeye çalışıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı 2650 rakımlı Faraşin Yaylası’nda kalan Aslan ailesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaylada kaldı. Kaya Aslan, kar kalınlığının 1 metreye kadar çıktığı yaylada evlerinin damında birikinti olmasın diye çocuklarıyla beraber ev ve ahırların damlarını temizlemeye çalışıyor. Kış aylarında yaylada kalan 4 aileden biri olan Aslan ailesinin çocukları babalarına yardım etmek için buz gibi havada karla mücadele ediyor. Yolları kapanan aile, cep telefonuyla çektikleri video aracılığıyla yollarının açılmasını istedi. Aslan ailesi, "Kar yağdığı için yollarımız kapandı. Yollarımız açılsın istiyoruz. Burada çok kar yağdı" dedi.