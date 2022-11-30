Şırnak’ta kış aylarında yolları kapanan köylülerin imdadına kaymakamlık personeli yetişti. Yakacak kömürü olmayan vatandaşlar için kömür operasyonu 12 saat sürdü.

Şırnak’ta kış aylarında yolları kapanan köylülerin imdadına kaymakamlık personeli yetişti. Yakacak kömürü olmayan vatandaşlar için kömür operasyonu 12 saat sürdü.

Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası’ndaki Yeşilöz köyünde her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 aile kaldı. Yaz-kış yaylada kalan aileler, mağdur olmaması için ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Yarım metre karın yağdığı yaylada yolları kapanan vatandaşlar, kış hazırlıklarını tamamlamadan kar engeline takıldı. Yakacak kömürleri kalmayınca durumu Beytüşşebap Kaymakamlığına ileten vatandaşların imdadına özel idare ekipleri yetişti.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köyünde hava sıcaklığı eksi 15 dereceyi bulunca yakacak kömürleri kalmayan vatandaşların imdadına ekipler yetişti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından toplam 100 torba kömür özel idare ekipleri araçlara yükleyip 12 saat süren bir çalışmayla evlerine kadar götürdü. Yaylanın farklı bölgelerinde kalan ailelerin kapanan yollarını greyderle açıp kömürü ulaştıran ekipler, akşam saatlerinde ilçe merkezine döndü. İş makinesi operatörü İrfan Cin, Kaymakam Kemal Ülkü, İlçe Özel İdare Müdürü Seyit Gökçe ve şantiye şefi Cihat Akdağ’ın talimatıyla ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyünün yolunu açtıklarını söyledi. Kış mesailerinin başladığını aktaran Cin, "Sabah saatlerinden itibaren yol açma çalışması başlattık. Yaylada kalan 4 ailemiz için yakacak kömür getirdik. Kömürleri yoktu. Araçlarımızla getirdik yolumuzu da açtık" diye konuştu.

Yaylada kalan ve Kürtçe konuşan Deham Aslan, 6 ay burada kalacaklarını, kömürleri kalmadığını belirterek, "Çok zor durumdaydık. İlk defa kalıyorum ben bu yıl. Ekiplerimize, Kaymakam Bey’e çok teşekkür ederim" dedi.