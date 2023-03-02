Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası’nda kalan Aslan ailesinin çocukları yaz-kış demeden evlerinin işlerini üstlenirken, 220 adet hayvandan oluşan sürünün bakımlarını da yapıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası’nda kalan Aslan ailesinin çocukları yaz-kış demeden evlerinin işlerini üstlenirken, 220 adet hayvandan oluşan sürünün bakımlarını da yapıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası’nda yıllardır kalan Aslan ailesi, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Aslan ailesinin 2 kız, 2 erkek çocuğu evin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. 220 koyun, 5 at, 4 köpek ve 27 tavukları olan aile; yaylada kış-yaz kış kalıyor. 2 bin 650 rakımlı yaylada kalan ailenin en küçük çocukları olan 5 yaşındaki Nuda Aslan, ablası olan Axin ile beraber koyunlara bakıyor. 10 ve 11 yaşlarında olan Berat ve Çınar isimli erkek çocuklar at ve samanlardan sorumluyken, baba Kaya Aslan ise kar yığınlarıyla uğraşıyor.

Kışın en sert geçtiği yaylada geçimini hayvancılık yaparak sağlayan ailenin çocukları ilkbahar aylarını iple çekiyor. Axin Aslan (13), yıllardır yaylada kaldıklarını söyledi. Aslan, "Çoktandır buradayız. Her yıl yaz-kış burada kalıyoruz. Hayvanlarımız var, babama yardım ediyoruz. Evin işlerinde anneme yardım ediyorum, daha sonra kardeşlerimle beraber koyunların içinde nöbet tutuyoruz. Yem veriyoruz, suya götürüyoruz" dedi.

İşlerinin çok zor olduğunu, buna rağmen güzel geçtiğini ifade eden Aslan, "En küçük kardeşim Nuda 5 yaşında sürekli bizimle. Beraber sıkılmasın diye onu da yanımızda getiriyoruz, o da çalışıyor. Son 3 yıldır bizim sesimizi duyurduğunuz için İhlas Haber Ajansına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.