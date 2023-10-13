Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü iş birliğinde Farabi Kampüsünde yapılan ‘Farabi Genç Ofis’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, akademisyenler, daire başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, ‘ Farabi Genç Ofisi’n hizmete girmesinde verdiği değerli katkılardan dolayı ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkür ederek, gençlere hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Ardından kürsüye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, ofisin öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Açılışta konuşan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, pandemi ve deprem felaketinden sonra öğrencilerle anlamlı etkinliklerde bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi. ZBEÜ ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hizmete açılan ‘ Farabi Genç Ofis’in 24 saat açık olacağını dile getiren Özölçer, “Öğrencilerin kampüslerde daha fazla zaman geçirmesi, sanatsal, bilimsel ve her türlü sosyal faaliyetle iştigal olması bizim temel amacımız. Öğrencilerimiz için elimizden gelen ne varsa her daim yapmaya gayret edeceğiz ”dedi.

Vali Yardımcısı Mehmet Türk ise gençlere yönelik yapılan bu tür sosyal hizmetlerin onların özgüveni ve özsaygısını arttırmaya yardımcı olması bakımından önemli olduğuna dikkat çekti. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, Gençlik Merkezi stantlarını gezerek yapılan çalışmaları inceledi. Ardından gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek gibi pek çok imkân sunan ve 1000 metre kare alanı kurulu ‘Farabi Genç Ofis’i hizmete açıldı.

Etkinlikte Farabi Genç Ofis’in incelenmesinin ardından ‘Gençlik Buluşması’ isimli söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, protokol üyeleri öğrencilerle sohbet ederek onlardan gelen soruları cevapladı. Açılış töreni kampüste halk oyunları, konser ve çeşitli etkinliklerle devam etti.