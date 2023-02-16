Antalya’nın Serik ilçesinde evlilik kararı alan çift, nikah töreninde tuttukları takımın formasını giyerek mutluluğa imza attı.

Antalya’nın Serik ilçesinde evlilik kararı alan çift, nikah töreninde tuttukları takımın formasını giyerek mutluluğa imza attı.

Serik’te Galatasaray taraftarı olan Merve Keser ve İsmail Durmaz çifti, nikah törenine tuttukları takımın forması ile geldi. Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan davetliler, ilk anda hayretler içerisinde kalsa da çiftin mutluluğuna ortak oldu. Çift, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan tarafından kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Çift, nikah sonunda adlarının yazılı olduğu atkı ile poz verirken, 18 Şubat Cumartesi günü yapacakları düğünle dünyaevine girecek.