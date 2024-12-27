Antalya’da önceki gün aracı ile birlikte denize uçan şahsı arama çalışmaları 3’ncü gününde de devam ediyor. Sabah saatlerinde aracın yeri tespit edilirken vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Acılı baba aracın çıkartılış anlarını endişeli gözlerle izledi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi’nde bulunan Mobil Halk Plajı’na yakın bir noktada bir kişinin aracı ile birlikte denize düştüğü ihbarının ardından başlayan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. İtfaiye, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AFAD ekipleri tarafından dün yapılan aramalarda deniz suyunun bulanık ve dalgalı olması ekiplerin işini zorlaştırmıştı. Bugün sabah erken saatlerde başlayan arama çalışmalarında ise havanın açık ve denizin önceki günlere nazaran daha durgun olması ekiplerin işini kolaylaştırdı. Günün ilk ışıkları ile başlayan arama çalışmalarında Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından, Zonguldak Maden Teknik ve Arama Kurumu’ndan getirilen yeraltı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı.

Acılı baba çıkarma çalışmasını izledi

Zonguldak MTA’dan gelen özel ekip ve cihazla yapılan taramada aracın yeri tespit edildi. Deniz Polisi’ne bağlı balıkadamlar tarafından aracın bulunduğu yer duba ile işaretlenirken, Engin Ş.’nin cansız bedeninin araç içerisinde bulunmadığı öğrenildi. Aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatan ekipler ilk olarak araca halat bağladı. Ardından özel vinç bulunan tekneye bağlanan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Aracın parçalandığı dikkat çekti. Aracı çıkarma çalışmalarını Engin Şeker’in babası Hacı Veli Şeker’de endişeli gözlerle izledi.

"Araç diye bir şey kalmamış"

Aracın bulunduğu yerden çıkartılma anını saniye saniye izleyen baba aracı birkaç ay önce İstanbul’dan aldıklarını belirtti. Oğlunu arama çalışmalarının devam edeceği bilgisinin kendisine verildiğini söyleyen acılı baba, “Sabah yapılan çalışmalarda aracın yeri bulundu. Araç bizim ancak araç diye bir şey kalmamış. Arabanın şu hali ezilmiş dağılmış bir vaziyette. İçinde çocuğum çıkmadı benim. Bundan sonra devletimizin çalışmaları nasıl gider bilmiyorum. Arama konusunda oğlumun içinde çıkmadığını, aramanın devam edeceğini söylediler. Neticesi ne olacak bilmiyoruz. Aramanın falezlerin dibi ve kıyı kesiminde devam edeceğini söylediler” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’da olay yerine gelerek aileye başsağlığı diledi.