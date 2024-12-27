Antalya’da önceki gün aracı ile birlikte denize uçan şahsı arama çalışmaları 3’üncü gününde de devam ediyor. Deniz polisi, Zonguldak MTA’dan gelen özel ekip ve yer altı görüntüleme cihazı yardımıyla aracın yerini tespit etti.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi’nde bulunan Mobil Halk Plajı’na yakın bir noktada bir kişinin aracı ile birlikte denize düştüğü ihbarının ardından başlayan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. İtfaiye, deniz polisi, sahil güvenlik, AFAD ekipleri tarafından dün yapılan aramalarda deniz suyunun bulanık ve dalgalı olması ekiplerin işini zorlaştırmıştı. Mıknatıs, SONAR ve su altı görüntüleme sistemleri ile yapılan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle havanın kararması ile birlikte arama çalışmalarına ara verilmişti.

MTA’dan özel ekip ve cihaz getirildi

Bugün sabah erken saatlerde başlayan arama çalışmalarında ise havanın açık ve denizin önceki günlere nazaran daha durgun olması ekiplerin işini kolaylaştırdı. Günün ilk ışıkları ile başlayan arama çalışmalarında Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından, Zonguldak Maten Teknik ve Arama Kurumu’ndan getirilen yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Zonguldak MTA’dan gelen özel ekip ve cihazla yapılan taramada aracın yeri tespit edildi. Deniz polisine bağlı balıkadamlar tarafından aracın bulunduğu yer duba ile işaretlenirken, Engin Ş.’nin cansız bedeninin araç içerisinde bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan ailenin olay yerindeki endişeli bekleyişi ise sürüyor.