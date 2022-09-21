Antalya’da falezlerdeki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Antalya’da falezlerdeki çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.30 sırasında, Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Karaalioğlu Parkı falezlerde çıktı. Falezlerin denize yakın kısmındaki çalılık alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Makilerin de yandığı yangında alevler park boyuna kadar yükseldi. Yangında park kenarındaki süs ve palmiye ağaçları da yandı. İtfaiye ekipleri hem falezlerden inerek hem de park üzerinden yaptığı çalışmayla yangını söndürdü.

Yangını merak eden çok sayıda vatandaş ise polisin uyarısıyla uzaklaştırıldı.