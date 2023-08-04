Muratpaşa Belediyesi’nin yaz konserleri serisi ‘Falez Konserleri’ Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda devam ediyor. Her perşembe saat 20.00’de başlayan konserlerde bu hafta Şule Ceran sahne aldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin yürüyüş ve bisiklet yolları, parkları, belediye işletmesi olan kafe ve plajlarıyla bütünlüklü bir yaşam alanına dönüştürdüğü yaklaşık 5 kilometrelik falez sahil bandında yaz konserleri serisine başladı. Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda Falez Konserleri adıyla başlayan seride bu hafta Şule Ceran sahne aldı. 25 dönümlük bir alana yayılan ve kent ışıklarına karşı manzara sunan parka gelenler minderler üzerinde müziğin keyfini çıkardı. Parkta konserler her perşembe yaz boyunca devam edecek.