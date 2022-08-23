Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2022 - 2023 eğitim-öğretim yılı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine 15’er kadın ve 25’er erkek olmak üzere bu yıl toplam 120 öğrenci alacak.

Alınacak öğrencilerle ilgili düzenlenen yetenek sınavı hakkında bilgi veren SCÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Gül, “Toplamda 929 adayımızı sınava tabi tutuyoruz. Bunlardan 677’si erkek aday, 252’si kadın adaydır. Sınavımız aynı anda dört farklı açıdan kayıt altına alınıyor. Adaylarımızın itirazları olduğu takdirde, sınav komisyonumuz görüntüleri izliyor. Bir hata görülürse adayımız sınavını tekrar ediyor. Adaylarımızın yerleştirme işlemlerini TYT Puanı, Özel Yetenek Sınav Puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanlarını temel alarak YKS Kılavuzunda belirtilen formüle sadık kalarak hesaplayıp yapıyoruz. Sınava giren tüm adaylarımıza başarılar diliyorum.” dedi.x

Öte yandan özel yetenek sınavlarının 25 Ağustos’a kadar devam edeceği belirtildi.