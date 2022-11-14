Sezonun ilk 8 haftasının değerlendirilmesi sonucunda Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair-Play ödülleri dağıtıldı. Uğurcan Çakır, Çağdaş Atan, Fatih Özgökçen, Sivasspor ve Boz Baykuşlar Taraftar Grubu, ödüllerin sahipleri oldu.

Sezonun ilk 8 haftasının değerlendirilmesi sonucunda Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair-Play ödülleri dağıtıldı. Uğurcan Çakır, Çağdaş Atan, Fatih Özgökçen, Sivasspor ve Boz Baykuşlar Taraftar Grubu, ödüllerin sahipleri oldu.

TFF bünyesindeki Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ilk 8 haftanın değerlendirmesini yaparak Fair-Play ödüllerinin sahiplerini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen ödül töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu, kulüp başkanları, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve A Milli Takım futbolcuları hazır bulundu. Tören öncesinde konuşan Mehmet Büyükekşi, dün Taksim’de yaşanan patlamayla ilgili olarak konuşarak sözlerine başladı. Terörü lanetleyen Büyükekşi, Fair-Play ödüllerinin de önemine dikkat çekerek, “Çağdaş bir futbol kültürü oluşturmak için hoşgörü, barış ve kardeşliği futbolun en önemli değerleri olarak kabul etmeliyiz. Fair-Play’in hem futbolumuzu geliştirmede ve güzelleştirmede hem de futbolumuzun marka değerini artırmada çok önemli bir yer tuttuğunu düşünen bir federasyon olarak, ligimizin bu prensiplere uygun hareket eden isimlerini ödüllendirmek ve futbolseverlere rol model olarak sunmayı amaç edindik. Kötüden örnek olmaz. Federasyon olarak iyiyi örnek vererek, iyiyi överek, kamuoyuna, futbol ailesine, özellikle çocuklarımız ve gençlerimize doğru rol modeller vermek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Uğurcan Çakır: “Mutlu ve gururluyum”

Adana Demirspor maçı öncesinde emektar futbolcu Hasan Sınmaz’ın elini öperek ödülü almaya hak kazanan milli kaleci Uğurcan Çakır, “Milletimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Böyle anlarda konuşmak zor oluyor. Biz kazanmak için oynuyoruz ama bizi biz yapan değerli unutmamalıyız. Bu ödülü aldığım için mutlu ve gururluyum. Çocuğuma bırakabileceğim. önemli bir ödül olacak” diye konuştu.

Başarılı file bekçisi, ödülünü Mehmet Büyükekşi, Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı’nın elinden aldı. Teknik direktör kategorisinde ödülü alan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da, “Çok üzgünüm. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Burada olmak çok önemli. Futbol güzel bir oyun. Biz antrenörler de bu oyunun bir parçasıyız. Bizim üstümüze düşen oyunu geliştirmek. Amacımız sadece futbol konuşmak, geliştirmek. Bu doğrultuda da Türk futbolunun gelişmesine bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Çok fazla hakemlerle ilgili konuşan bir teknik direktör değilim. Bu sene sadece bir maçtan sonra konuştum. Bundan sonra artık hiç konuşmayacağız” ifadelerini kullandı.

Atan’a ödülünü veren A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise, “Öncelikle dünkü olaylarla ilgili telefonlar aldık. Yakınlarımız bu konuda çok üzgün olduklarını söylediler. Ülkem adına herkese bağ sağlığı diliyorum. Türkçe öğreniyorum. Çağdaş ismini merak etmiştim. Böyle bir durumun Çağdaş hoca tarafından olması çok güzel. Çağdaş hocanın hal ve hareketleri uluslararası seviyede. Onun bu ödülü olması onun için önemli bir konu” şeklinde konuştu.

Mecnun Otyakmaz: “Yaptıklarımızın takdir edilmesi çok güzel”

Fair-Play ödülünün sahibi olan kulüp olarak Sivasspor açıklanırken, Başkan Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Kaptan Ziya Erdal kürsüye birlikte çıktı. Sivas’a gelen herkese misafirperver davranıldığını ifade eden Otyakmaz, “Sivasspor adına terörü lanetlediğimizi haykırmak istiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Sivas, futbol adına güzel bir şehir. Sivas’a gelen herkese misafirperverlik gösteriyoruz. Bunun da takdir edilmesi bizi son derece mutlu etti” diye konuştu.

Ülke olarak dün kötü bir gün geçirildiğini ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Hepimizin baş sağ olsun. Kötü bir gündü. Federasyon başkanımızı kutluyorum. Bizler teknik direktörler olarak çok sıkıntılar yaşayarak işimizi yapıyoruz. Bazen iyi gidiyor. Bazen kötü giderken tepkiler alıyoruz. Futbolun içindeki herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor. Bazen istemediğimiz şeyler oluyor ama iyi sonuçlandırmamız gerekiyor. Saygımızı yitirmememiz gerekiyor. Biz mütevazı bir takımız. 3 sene üst üste Avrupa’ya gittik. Lider olarak gurubu tamamladık. Bunun sonunu daha iyi getireceğiz. Biz Avrupa’da maçlarımızı mili maç oynuyor gibi oynuyoruz” cümlelerine yer verdi.

Fatih Özgökçen: “Bu işin güzelleşmesi için çaba harcıyoruz”

Adil Oyun Başkan Ödülü’nü alan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, Türk futbolunu güzelleştirmek istediklerini dile getirirken, “Dün elim bir hadise yaşadık. Üzüntülerimizi iletmek istiyorum. Böyle ödüllerle verilen görevi daha iyi yapma gayreti içinde oluyoruz. Bu işi güzelleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Sadece futbolun güzelliğini sahaya yansıtmamız gerekiyor. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Taraftarlara da ödül verilen organizasyonda, Adil Oyun Taraftar Ödülü’nü Başakşehir Kulübü Taraftar Grubu Boz Baykuşlar aldı. Başakşehir Asbaşkanı Ömer Faruk Ayvacı, “Taraftarımızın sayısı az olsa da bu ödüle layık görüldüğümüz için teşekkür ediyorum. Umarım büyük takımlarımızın taraftarlarına da örnek oluruz” şeklinde konuştu.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından ödül töreni sona erdi.