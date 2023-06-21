Model Uçak Free Flight 2023 İstanbul Dünya Kupası Yarışmalarında kupayı Sivaslı sporcu kaldırdı.

Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI)’nin düzenlediği Model Uçak Free Flight 2023 İstanbul Dünya Kupası Yarışmalarında kupayı Sivaslı sporcu Akın Altuğ F1H Kategorisi Joniour Klasmanında birinci, F1H Kategorisi Genel Klasmanda ikinci olarak adını tüm Türkiye’ye duyurdu. 2008 doğumlu Akın Altuğ geçmişindeki Jimnastik branşında il birincilikleri, Satranç branşında il birincilikleri, Model Uçak Serbest Uçuş branşında Dünya Kupası Joniour birincilikleri, Türkiye birincilikleri, yüzme branşında il birincilikleri, Türkiye 3. Tiriatlon branşında Türkiye 4. kayak branşlarında il birincilikleri gibi başarıları da dikkat çekti. Akın Altuğ, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’u makamında ziyaret etti.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan TUNÇ, Model Uçak Free Flight 2023 İstanbul Dünya Kupası Yarışmalarında ve farklı branşlarda ilimizi en iyi şekilde temsil eden başarılı sporcumuzu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.