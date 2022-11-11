Eskişehir’de fahri trafik müfettişlerine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Eskişehir’de fahri trafik müfettişlerine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince fahri trafik müfettişlerine bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıda, fahri trafik müfettişlerine kural ihlali gerçekleştiren sürücülere kural ihlali tespit tutanağı düzenlenirken dikkat edilecek hususlar, ihlal tespit tutanakları ve bu tutanakların dönüştürülmesi sonucu oluşan idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin istatistik verileri ile mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.