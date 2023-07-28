Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu’nda 27 Temmuz’da başlayan ve 8 Ağustos’ta sona erecek YKS tercih dönemi için uzman personeller eşliğinde ücretsiz rehberlik hizmeti verilmeye başlandı. Öğrenciler, kendilerine en uygun bölüm ve şehirleri uzmanlar eşliğinde belirleyip tercih edebiliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in, “Her sorun eğitimle aşılır” vizyonuyla Alanya’ya kazandırdığı Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu’nda Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenciler için ücretsiz tercih merkezi kuruldu. İlk kez geçtiğimiz yıl hayata geçirilen çalışma öğrenciler ve veliler tarafından gördüğü büyük ilginin ardından bu yıl da sürdürülüyor. Tüm öğrencilere açık olarak hizmet veren tercih merkezinde, öğrenciler alanında uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercihlerini gerçekleştirebiliyorlar.

“Tüm herkese açık ve ücretsiz hizmet veriyoruz”

Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu Müdürü Nesrin Er, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da YKS tercih sürecinde öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı desteği verildiğini belirtti. Müdür Er, “Geçtiğimiz yıl Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in destek ve teşvikleriyle bu projeyi başlatmıştık. O kadar büyük ilgi gördük bu yıl da çalışmamızı devam ettiriyoruz. Sadece kurs öğrencilerimize değil tüm öğrencilerimize açık ve tamamen ücretsiz. Uzman rehber öğretmenlerimizin eşliğinde öğrencilerimizin kendilerine uygun şehir, meslek ve eğitim kollarında tercihlerde bulunmalarını sağlıyoruz” dedi.

Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu Tercih Merkezi’nde tercihini gerçekleştiren öğrenciler eşlik eden velileri, bu denli önemli bir çalışmayı hayata geçirdiği için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ettiler. Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kursu Tercih Merkezi, 27 Temmuz’da başlayıp 8 Ağustos’a kadar sürecek YKS tercih dönemi boyunca açık kalacak.