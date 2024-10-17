AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı için adaylık açıklaması yapacak olan Fahrettin Savcı, son dakikada kendisine AK Parti İlçe Başkanlığı’nda açıklama yapamayacağı bildirilmesi üzerine dün yönetim kurulu üyeleri Harun Palabıyıkoğlu ve Nasuf Katrancı ile birlikte ROMDER’de açıklamasını yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Fahrettin Savcı’nın açıklaması şöyle;

ÖNEMLİ OLAN AK PARTİ’NİN KAZANMASIDIR

“Öncelikle bu basın açıklamamıza değer verdiğiniz ve katıldığınız için size teşekkür ederim. Malum kamuoyunda Fahrettin Savcı ve listesindeki isimlerin konuşulduğu, adaylık sürecinin ne olacağı, merak konusu. Biz öncelikle AK Parti’nin kendisi olduğunu, bu adaylık süreci içerisinde kim olursa olsun, bu Fahrettin ya da Savaş’ın kazanması değil AK Parti’nin kazanmasıdır.”dedi.

SİYASET MİLLETİN İSTEK VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA YAPILIR

Siyasetin milletin istek ve talepleri doğrultusunda yapılacağını belirten Savcı “ Milletimizin istek ve talepleri doğrultusunda bu talepleri gerçekleştirmek için Keşan’ımıza hizmet etmiş, büyüklerimizden oluşturduğumuz bir yönetimle aday olacağız. Ben Fahrettin Savcı olarak, mahalle başkanlığı, gençlik kolları başkanlığı, il ve ilçe teşkilatlarında, il genel meclis üyesi adaylığı ve milletvekili adaylığı kısacası AK Parti’nin her kademesinde görev yapmış bir kardeşinizim hemşehrinizim. Bu gücün oluşma hikayesini bilmeyenler, bu gücün kucaklarında bulduklarından, şuursuzca bilmek istemeyen bu gücü korumak istiyor. Bu gücün hikayesi nedir? Biz 27 Nisan e-muhtırasında Fahrettin savcı vardı. Ondan sonra partinin kapatılma sürecinde, kimse AK Parti’nin tabelasının altından geçmeye korkarken yine biz vardık, bu ekip vardı.15 Temmuz’da da Karlıkayın türküsünü paylaşanlar vardı. Biz o süreçte milletvekili adayı olarak yine sokaklarda idik. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile. Milletvekilliği adaylığı ve 17-25 Aralık süreci ve Fetö’nün tavan yaptığı bir sürede ben milletvekili adayıydım.” dedi.

ANKARA GÖRÜŞMELERİMİZ OLUMLU GEÇTİ

Savcı , önceki gün Ankara’da Teşkilat başkanımız Metin Bulut ile görüştüğünü de belirterek “ Çok uzun bir görüşme oldu. Sonrasında Erkan Kandemir başkanımız ile görüştük. Ben sokakta millet ile görüşüyorum. Eğriye eğri doğruya doğru diyen bir siyasetçiyi Keşan özlemiş. Süslü kelimeler söylemeyen bir değilim. Ankara’da güzel ve iyi bir görüşmeler oldu. Bu konuda sayın teşkilat başkanımız Erkan Kandemir’e siz Keşan basını önünde teşekkür ediyorum. Ankara’da bir karşılığımız olduğunu ve parti içerisinde birbirimize sataşmadan partimizin siyasetini geliştirmek adına iyi bir çalışma oldu.” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMAMIZIN PARTİ BİNASINDA YAPILAMAMASINA ÜZÜLDÜM

Fahrettin Savcı, "Tabi biz size adaylık açıklama yapacağımızı, listenin hazır olduğunu, kamuoyu ile basının karşısına çıkacağımızı ve bu açıklamanın AK Parti ilçe binasında yapılacağını duyurduklarını da hatırlatan Savcı “Dün akşam saatlerinde konudan haberimiz oldu. Parti binamızda aday açıklama yapmamız izin izin çıkmadığını partimizin sekreteri arkadaşımız bize bildirdi. Yaın (Bugün) İl Başkanımız Belgin hanımlada bir görüşmemiz olacak. Yarın yine Ankara’da teşkilatta görüşmelerimiz olacak. Bizim burada amacımız ve gayemiz bu partide mevki makam istemediğimizdir. Bizim oluşan yönetim kurulu listemizde zamanında geçmiş ilçe başkanlarından oluşan isimler var."şeklinde konuştu.

UMARIM YÖNETİM KURULU TANITIM TOPLANTIMIZI İLÇE BİNAMIZDA YAPARIZ

Savcı Önümüzdeki günlerde yönetim kurulu adaylarıyla bir toplantı yapıp yönetimi açıklayacağını belirterek açıklamasını şöyle tamamladı: “ Umarım bu açıklamamızı parti binamızda yaparız. Yönetimde yer alacak birçok arkadaşımız nereye uygunsa ben senin yanındayım diyorlar. Bu kelimeler bizi bu çıkmış olduğumuz bu yolda doğru olduğumuzun göstergesidir. Harun Palabıyıkoğlu, Anavatan Partisi’nde Belediye Başkan adayı olmuş, ilçe yönetiminde görev almış kendisi de bize destek olmuştur. Biz delegeye güveniyoruz. Biz sokağın sesini dinleyen insanlarız. Biz yola çıktık, ilkemiz şu kulların duası, Allah’ın rızasını kazanmayı hedefliyoruz. Bizim ortak noktamız Keşan, bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Artık Keşanlıların özlemlerinin giderilmesi konusunda Keşan’a sahip çıkılması anlamında böyle bir duruşumuz var. Sonuç ne olursa olsun altını çizerek belirtmek istiyorum. Biz ne yaşanıyorsa, bize ne yaşatılıyorsa bunun adı baskıdır. Bize karşı sevgi varsa bu sevgiyi sizinle ve kamuoyu ile paylaşacağız. Bize ne baskı varsa bu baskıyı sizinle ve kamuoyu paylaşacağız. Tertemiz bir siyaset yapabilme adına bu çıkmış olduğumuz yolda ve uğurda kimseyi kullanmadan kimseyi ismine, çevresine zarar vermeden, kimseyi kötülemeden, kimseyi karşımıza ve yanımıza almadan, bizi destekleyen olur, desteklemeyen olur. Kimseye kin biriktirmeden hareket etmeyeceğiz. Bu toplantıyı basına ve kamuoyuna vermiş olduğumuz sözü tutmanın gereği bu toplantıyı yapıyoruz. Siyasetçinin özeli gizlisi yoktur. Siyaset yaşadığımız memlekeet için yapılıyorsa, siyasetçinin özeli yoktur. Ak Partime de zarar vermek istemiyorum.”

Basından gelen “Toplantının ilçe başkanlığındayapılacağı açıklanmıştı neden ROMDER’de yapıldı.”şeklindeki soruya Savcı şöyle cevap verdi.”Ben Savaş Başkan ile görüştüm ve adaylığımı açıklayacağımı ve partide bu açıkamayıo yapmak için kendisine nezaketen söyledim. Bana tamam dedi ama dün akşam saatlerinde partinin sekreteri tarafından bu toplanıya izin verilmediği tarafıma bildirildi. AK Parti evimiz. 23 yıllık tarihinde Fatma Aksal, Necdet Budak, Mustafa Mercan ve ben milletvekili adayı olmuş isimleriz. Bu olay bizi üzmüştür” dedi.

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Erdoğan Demir’in sorduğu kongre ne zaman yapılacak şeklindeki soruyu da cevaplandıran Fahrettin Savcı, kongrenin 26 Ekim’de yapılacağını belirterek “Bu konuyu da İl Başkanımız Belgin İba ve genel merkezimizde de görüşeceğiz. Şu anda tarih 26 Ekim’dir ama kongre tarihi de değişebilir” dedi.