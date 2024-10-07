Ticaret Bakanlığı, vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde olası fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine karşı denetimlerini sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu'nun 81 il genelindeki rutin denetimlerin ilk 9 ayında 155 bine yakın işletmeye toplamda 6 milyar 179 milyon lira idari para cezası uygulandı.ANKARA (İGFA) - Fahiş fiyat artışı ile mücadele kapsamında 81 il genelindeki günlük rutin denetimler Ticaret Bakanlığı'nca yapılıyor.

Yapılan denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca titizlikle değerlendirilirken, çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin TL – 1 milyon TL arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iç ticaret birimlerince 2023 yılında 170 bin 207 işletmenin denetlendiğini, 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1,5 milyar lira idari para cezası uyguılandığı anımsatılarak, Rekabet Kurulu'nun ise 2023 yılında soruşturma yaptığı 166 firmaya toplam 2,7 milyar lira idari para cezası kesildiğini kaydetti.

Bu yılın ilk 9 ayında yapılan denetimlerde Ticaret Bakanlığı, iç ticaret birimlerinin 340 bin 485 işletmeyi denetlediği ve bunlardan 153 bin 63 işletmeye 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandığı kaydedilirken, Rekabet Kurulu da 2024 yılının ilk 9 ayında 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uyguladığı belirtildi.



Son dönemde özellikle marketlerde yapılan fiyatlandırmalarla ilgili kamuoyuna da yansıyan şikâyetler doğrultusunda yapılan denetimlerin sıklaştığı belirtilen açıklamada, "Halkımızın en temel ihtiyaçlarını karşıladığı bu noktalarda haksız fiyat artışlarının yaşandığına dair tespitler üzerine, Ticaret Bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırarak, bu durumun önüne geçmek adına gerekli adımları atmaktadır. Ticaret Bakanlığı, piyasadaki fiyat dengesini korumak ve vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemek amacıyla, temel tüketim ürünlerinde yapılan her türlü fiyat artışını titizlikle incelemektedir. Bu kapsamda, Ticaret İl Müdürlükleri denetim ekiplerince özellikle halkın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı marketlerde kontrollerini daha da artırmış bulunmaktadır. Bakanlık olarak, hem vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini sağlamak için mücadele kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.