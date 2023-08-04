BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin girdi maliyetlerindeki artışları bahane ederek, menülerini maliyetin çok üzerinde fiyatlarla satışa sunduklarını ancak, kalite fiyat dengesini aşanların rekabette geri kalacakları uyarısında bulundu.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSASD) Başkanı Coşkun Dönmez, bazı restoranların menü fiyatlarını maliyetlerin çok üzerinde artırdığını söyledi. Bu durumun enflasyonu daha da tetiklediğine dikkat çeken Coşkun Dönmez, “Piyasada çoğu sektör, maliyet bazlı fiyat belirlemek yerine rakipleri ile kendilerini kıyas ederek fiyat belirletilemeye başladı. Özellikle gıda sektöründe bu duruma çok rastlıyoruz. Bazı restoranlar maliyetlerin çok üzerinde menü fiyatı belirliyor” dedi.

“Resesyona yol açar”

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez,“Genel iktisat kuralıdır. Bir ürünün fiyatı belirlenirken hammaddeye ödenen paraya, kira, işçilik, enerji, ambalaj, deterjan, amortisman, vergilerden oluşan genel giderler eklenir. Belirli bir kâr oranı da eklenerek birim fiyat bulunur ve bu şekilde ürün müşteriye sunulur. Fakat son dönemde bu yapılmayıp ürün ‘rakiplerin fiyatına’ göre belirlenmeye başladı. Gıda sektöründen örnek verelim. Pandemi, kuraklık, savaş gibi etkenlerle gıda hammaddesi fiyatları yükseldi. Genel giderler de yükseldi. Ancak piyasada çoğu işletme gider artışını esas almayıp ‘kıyas’ yapıyor. Üzülerek söylüyorum bazı işletmeler fiyat artışlarını fırsata çevirmeye başladı. Bu ise enflasyonu tetikleyerek sabit gelirli kesimin zaten sınırda olan alım gücünü daha da aşağı çekerek resesyona yol açar. Bunun da acısını hep birlikte yaşarız.”dedi.

“Fiyat Kalite dengesini kuranlar ayakta kalır”

Coşkun Dönmez, tüm sektörler için uyarıda bulunduğunu belirterek, bu süreçte fiyat kalite dengesini kuran işletmelerin ayakta kalacağını diğerlerini ise kaybedeceğini söyledi. Tüm sektörlerdeki işletmelere, kıyasa göre fiyat belirlemeyi bırakıp maliyet bazlı fiyata dönmeleri uyarısı yapan Başkan Dönmez, “En doğru fiyat hammadde, genel giderler ve amortisman maliyetlerinin toplanıp makul bir kâr eklenmesi ile bulunur. Lütfen kıyas fiyatlamasını bırakalım artık” dedi.