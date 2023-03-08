Afyonkarahisar’dan afet bölgesine konteynır götüren bir firmanın temsilcisi bölgedeki vinç firmaların yaklaşık ağırlıkları 2,5 tonu bulan prefabrikleri indirmek için kendisinden fahiş fiyat istemelerine kızıp konteynırları oto kurtarıcı ile yerlerine indirdi.

Afyonkarahisar’dan afet bölgesine konteynır götüren bir firmanın temsilcisi bölgedeki vinç firmaların yaklaşık ağırlıkları 2,5 tonu bulan prefabrikleri indirmek için kendisinden fahiş fiyat istemelerine kızıp konteynırları oto kurtarıcı ile yerlerine indirdi.

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde nakliye ve oto kurtarıcılığı işi yapan Bekir Sıttık Sağlam, ilçedeki bir firma tarafından 11 ilin deprem nedeniyle yıkıma uğradığı afet bölgesine bağışladığı 3 konteynırı Hatay’a götürdü. Sağlam, konteynırları AFAD Koordinasyon Merkezi’nin gösterdiği Antakya ilçesine bağlı Demirköprü mahallesine götürdü. Ardından Sağlam, bölgedeki vinç firmalarını arayarak konteynırların indirilmesini talep ettiğinde firmaların ‘konteynır başına 3 bin alırız’ sözünü duyunca adet şok yaşadı. Sağlam sonrasında yaşananları ise şöyle anlattı:

“Emirdağ ilçesinden tırımıza 3 adet konteynır yükledik. İlçede vinç yardımıyla yükledik ve yükleyen firma herhangi para talep etmedi. Biz yola çıkıp bölgeye gittik ve orada ‘isterse para istesinler bir şekilde indiririz’ dedik. Bölgeye vardığımızda görevlilerden vinç firmaları ile görüşmek için telefon numarası istedik. Görevlilerin verdiği telefon numaralarını aradık ama 2’si yanıt vermedi ve birisiyle görüştük. Görüştüğümüz firma ise telefondan bizden konteynır başına 3 bin TL istedi. Tırımızdaki 3 konteynırı indirmek için bizden 9 bin TL talep etti. Biz kendilerine ücretin çok fazla olduğunu ve bunlar buraya glirken yükleme esnasında vinç firmalarının para almadığını söyledik ama telefondaki kişi ‘bizde bu şekilde başka bir şey yapamayız, tanesi 3 bin TL işinize gelirse’ dedi. Bizde bu olaya kızıp riskleri göz önüne alıp oto kurtarıcı ile konteynırları indirdik.”