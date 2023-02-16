Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, marketler ile fırınlarda fahiş fiyat, etiket ve gramaj denetimini aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, marketler ile fırınlarda fahiş fiyat, etiket ve gramaj denetimini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine depremin ardından bazı fırınlarda fahiş fiyatla ekmek satışı yapan, gramaj prosedürüne uymayan, marketlerde ise fiyat etiketi olmayan ürünleri belirlemek için denetimler yapıyor. Dün yapılan çalışmada, kent merkezinde faaliyet gösteren 18 ekmek fırını ve 15 market olmak üzere toplam 33 iş yeri fahiş fiyat, fiyat tarifesi ve gramaj eksikliğine uyup uymadığı denetlendi.

Yapılan denetimlerde fahiş fiyat ile ilgili 6 markete haksız fiyat denetim tutanağı, 8 markete uygunluk tespit tutanağı ve 1 markete kasa ve reyon fiyat farkından dolayı ceza tutanağı düzenlendi. Uyarıları dikkate almayan iş yerlerine yönelik düzenlenen tespit tutanakları, 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiliyor.

Vatandaşlar konuyla ilgili şikayetlerini Alo 153 ihbar hattına ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na bildirebilir.