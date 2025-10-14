Fado müziğinin yeni kuşaktaki en etkileyici temsilcilerinden biri olarak tanınan Portekizli sanatçı Cludia Madeira, 22 Ekim akşamı Atlas Sineması’nda vereceği konserle müzikseverlerle buluşacak.

Porto’da 5 Eylül 1982’de dünyaya gelen Portekizli sanatçı Cludia Madeira, fado müziğinin yeni kuşaktaki en etkileyici temsilcilerinden biri olarak tanınıyor. Cludia Madeira küçük yaşlarda babasına bağlarda yardım ederken, onun teşvikiyle fado şarkıları söylemeye başladı. Okul hayatında da müzik ve ses eğitimi alan sanatçı Madeira, 2007 yılında Operaço Triunfo adlı ulusal yetenek yarışmasının üçüncü sezonuna katılarak, fadoyu yeniden gündeme taşımasıyla ülke çapında tanındı. 2012 yılında Douro Museum’da tanıttığı ilk albümü Fado fora de Portas ile Lizbon dışında doğmuş bir sanatçı olarak fadoya yeni bir ruh kazandırdı. 2019’da yayımladığı ikinci albümü Caminho, kariyerinin ilk yıllarından seçtiği eserlerle onun müzikal yolculuğunu simgeliyor. Cludia Madeira, köklerinden aldığı ilhamla fadoyu Lizbon sınırlarının ötesine taşıyarak dünya ile paylaşmaya devam ediyor.

Cludia Madeira, 22 Ekim akşamı İstanbullu müzikseverlere unutamayacakları bir Fado ziyafeti sunacak. Maderia’ya Atlas Sineması’nda vereceği konserde Portekiz gitarında Miguel Silva, klasik gitarda Domingos Silva eşlik edecek.