Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama yayımladı.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajında, “26 Ağustos 1922’de başlayan ve 5 gün 5 gece devam eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusu’nun 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. 100. yılını kutladığımız büyük zafer ile milletimiz, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiştir. Hiçbir zillete boyun eğmemiş, esareti asla kabul etmemiş kahraman milletimiz, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde 1919 yılında Samsun’da bağımsızlık meşalesini yakmış, Kurtuluş Savaşımıza giden yolu açmış ve Büyük Taarruz ile birlikte bu kutlu mücadeleyi tam anlamıyla taçlandırmıştır. Aynı zamanda bu büyük zafer, 1071 yılında Malazgirt destanının ardından bir kez daha aziz şehitlerimizin kanlarıyla bize ebedi yurt kılınan Anadolu’nun vatanımız olarak yeniden tescillendiği bir mühürdür. Milli hasletlerimiz ve manevi değerlerimiz karşısında hiç şüphesiz ki ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğini hedef alan iç ve dış mihraklar, emellerine hiçbir zaman ulaşamayacak ve asil milletimiz, güçlü adımlarla büyük hedeflerine doğru emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 100. yılını idrak ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.