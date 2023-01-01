Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2023 yılına dakikalar kala öğrencileri, acil çağrı merkezi çalışanlarını, askerleri ve polisleri ziyaret etti. Yeni yılı polislerle birlikte karşılayan Başkan Fadıloğlu, ziyaret ettiği noktalarda çeşitli ikramlarda bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2023 yılına dakikalar kala öğrencileri, acil çağrı merkezi çalışanlarını, askerleri ve polisleri ziyaret etti. Yeni yılı polislerle birlikte karşılayan Başkan Fadıloğlu, ziyaret ettiği noktalarda çeşitli ikramlarda bulundu.

2022 yılının son dakikalarını ilçenin farklı noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerle değerlendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrenciler, acil çağrı merkezi çalışanları, askerler ve polislerle bir araya geldi. Beklemedikleri anda Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nu karşılarında gören öğrenciler, acil çağrı merkezi çalışanları, askerler ve polisler, kısa süreli şaşkınlık yaşadılar.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, programına Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek başladı. Tüm öğrencilere kek ve kahve ikramında bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin yeni yılını kutlayarak başarı diledi. Başkan Fadıloğlu’nun ikinci durağı ise 112 Acil Çağrı Merkezi oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına baklava ikram eden Başkan Fadıloğlu, çalışanlara kolaylık diledi ve yeni yıllarını tebrik etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra ise Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Görev başındaki askerlere baklava ikramında bulunan ve askerlerin yeni yılını kutlayan Başkan Fadıloğlu, son olarak İbrahimli Durmuş Aykaç Polis Merkez Amirliği’nde görev yapan polisleri ziyaret ederek baklava ikram etti.

2023’ü polislerle karşılayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretlerine, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da eşlik etti.