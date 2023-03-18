Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü oluşumunda şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

Her fırsatta şehit ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Asri ve Yeşilkent Mezarlıkları içerisinde bulunan Şehitlik alanında düzenlenen programlara katıldı. Şehit mezarları başında dua eden ve mezara karanfil bırakan Başkan Fadıloğlu, şehitlere ve şehit ailelerine minnet ve şükran duyduğunu ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitlik ziyaretinin ardından Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Duran, ilk ziyaretlerini Atakent Mahallesinde ikamet eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek’in baba evine yaptı. İkinci ziyaretlerini Karacaahmet Mahallesinde ikamet eden Şehit Polis Memuru Adem Serin’in baba evine yapan Fadıloğlu ile Duran, üçüncü ziyaretlerini Selimiye Mahallesinde ikamet eden Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Enes Kaya’nın baba evine yaptı. Son ziyaret ise Seyrantepe Mahallesinde ikamet eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Eyyup Uğurlu’nun ailesine yönelik yapıldı. Kur’an-ı Kerim okunan ve dua edilen aile ziyaretlerinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Abdül Kadir Duran, şehit aile üyelerinin talep ve sorunlarını dinlediler, kendileriyle uzun süre sohbet ettiler.