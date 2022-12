Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Sahip olduğu ekonomik, tarihi ve kültürel değerleri ile ülkemizin gözbebeği olan Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Fadıloğlu mesajında, “Sahip olduğu ekonomik, tarihi ve kültürel değerleri ile ülkemizin göz bebeği olan Gaziantep’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. En değerli hazinemiz olan bu vatan toprakları, bundan 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin vatanseverliği ve bağımsız yaşama iradesiyle yazdığı kurtuluş destanı ile kazanılmış ve her karış toprağı şehitlerimizin asil kanları ile sulanmıştır. 14 yaşındaki Mehmet Kamil, 21 Ocak 1920’de annesi Hadice Hanım’a tasallut eden Fransız askerlerine karşı yiğitçe tek başına mücadele ederken şehit edildi. Mehmet Kamil’in şehadeti ile başlayan Gaziantep Savunması, 11 ay sürdü. Böylece şehir, Gaziantep adıyla anılmaya başlandı. Fransızlar, Ankara Antlaşması’nın ardından 25 Aralık 1921’de şehri boşalttı ve Gaziantep 2 yıl süren işgalden kurtulmuş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, işgalde düşmana geçit vermeyen Antep’e, 8 Şubat 1921 tarihinde ‘Gazi’ unvanı verdi. Dirençli ve onurlu duruş, destansı bir mücadele ile taçlandı. Şüphesiz ilimizi ve ülkemizi her alanda daha ileriye götürmeye çalışırken üzerinde yaşadığımız zorlu coğrafyada var olabilmenin ve güçlü kalabilmenin temel koşulu mazimizi unutmamak ve istikbalimize hep birlikte sahip çıkmaktır. 25 Aralık tarihi; inancın, kararlılığın, azmin birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. 25 Aralık tarihi bizlere bunu hatırlatmaktadır. Bundan tam 101 yıl önce bayrağımıza kanının rengini veren, hakkı ödenemez vatan evlatlarının başlattığı kutsal mücadele sonucu bugün o unutulmaz ecdadın torunları olarak bizler, bu topraklarda rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamaktayız. Tarih boyunca hiçbir zillete boyun eğmeyen Anteplilerin sergiledikleri bu üstün irade, inanç ve kararlılığı bundan sonra da göstereceklerine ve her ne pahasına olursa olsun vatanı en iyi şekilde koruyup muhafaza edeceklerine yine yürekten inanıyorum. Nüfusunun 4’te biri şehit, kalanı ise gazi olan Antep halkının göstermiş olduğu bu yüksek azim, cesaret ve kararlılık; bağımsızlık ve vatan sevgisinin en modern silahlardan bile daha güçlü olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. Antep Savunmasında sergilenen kahramanlıklar, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberimiz olmaya devam edecektir. Gazi Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Vatanını canından aziz bilip, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.