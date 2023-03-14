Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Dünyanın en zor ve en onurlu işlerinden birini yapan, sabır, hoşgörü, fedakarlıkla çalışarak insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dünyanın en zor ve en onurlu işlerinden birini yapan, sabır, hoşgörü, fedakarlıkla çalışarak insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Milletimizin; var olma, kalkınma ve gelişme mücadelesinde önemli roller üstlenen sağlık çalışanlarımız, insan sağlığını koruyarak toplumsal mutluluk ve refahı sağlamak görevini büyük bir aşkla ve şevkle yerine getirmektedirler. Hekimlerimizin ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın üstlendikleri büyük sorumluluğun bilinciyle gösterdikleri titiz ve insanüstü gayretler, her türlü övgünün üzerindedir. Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak bizler; din, dil, ırk, renk, mevki, makam gözetmeksizin insana hizmeti ve insanın derdine derman olmayı insani ve mesleki bir görev olarak bilen sağlık çalışanlarımızın çalışmalarının paha biçilemez olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Yakın geçmişimizde karşılaştığımız büyük felaketlerden biri olan COVİD-19 pandemisinde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kez daha şahit olduğumuz gibi tüm sağlık çalışanlarımız, insan sağlığını koruyabilmek ve yaşam kurtarabilmek adına hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyorlar. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden sağlık neferlerimiz başta olmak üzere bugüne kadar üstün vazife bilinciyle görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. En değerli hazinemiz olan sağlığımızın öneminin kuvvetli bir şekilde hissedildiği bugünlerde, bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilinciyle toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor şartlarda görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyorum. Sağlıkta bugünlere gelmemizdeki katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.