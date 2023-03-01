Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim çocuklar ve annelerini Gençlik Kampı’nda ağırladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim çocuklar ve annelerini Gençlik Kampı’nda ağırladı.

Fadıloğlu, “Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hayat devam ediyor. Hayatımızı normale döndürmemiz gerekiyor. Tabii özellikle küçük yavrularımızın psikolojik durumlarıyla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bu sıkıntıları yenmemiz lazım. Bugün, bu etkinlikte olmamızın nedeni de bu” dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan deprem afetinin ardından yetim çocuklar ve annelerine yönelik Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinliğe 100’ün üzerinde yetim çocuk ve annesi katıldı. Programa katılan yetim çocuk ve annelerini yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi. Hem çocuklar hem de anneleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara; balon, pamuk şeker, patlamış mısır ve yemek ikram etti. Uzman eğitmenler nezaretindeki çocuklar, ip parkuru, tırmanma duvarı, geleneksel çocuk oyunları ve beceri koordinasyon parkurundaki etkinliklere katılırken, anneler ise doğa yürüyüşü etkinliğine katıldılar.

“Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın”

Gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle bu yaşanan afette, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Dünyada yaşanmamış bir olay yaşadık. Tabii Gaziantep, diğer vilayetlere göre daha hafif atlattı ama Adıyaman’da Kahramanmaraş’ta Hatay’da ve diğer iller çok büyük sıkıntı yaşadı. Şu anda normale dönmeye çalışıyoruz. Hayat devam ediyor. Bugün yetim çocuklar ve annelerimizle bir arada olalım istedik. Annelerimiz ve çocuklarımızın, doğa ile iç içe olmasını istedik. Tabii bu psikolojiyi atlatmak kolay değil, hakikaten insanın etkilenmemesi mümkün değil. Ancak az öncede belirttiğim gibi hayat bir şekilde devam ediyor ve bununla yaşamaya alışacağız. İnşallah bundan sonra bu büyüklükte deprem olmayacağını bilim adamlarımız açıklıyor. Artçı depremler olabilir, bundan da kendimizi koruyarak, hayatımızı normale döndürmemiz gerekiyor. Tabii özellikle küçük yavrularımızın psikolojik durumlarıyla ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bu sıkıntıları yenmemiz lazım. Bugün, bu etkinlikte olmamızın nedeni de bu. Yavaş yavaş tüm sıkıntılı durumları üzerimizden atacağız. Bir an önce normale döneceğiz” şeklinde konuştu.

“Deprem psikolojisini üzerimizden atmak adına çok güzel bir etkinlik”

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Hatice Kılıç, “Ülkemizde ve şehrimizde çok büyük bir deprem oldu. Bizler de çocuklarımızla birlikte bu depremden bayağı bir etkilendik, bayağı bir üzüldük, dışarıda kaldık. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, Belediye Başkanımız, depremden sonraki andan itibaren her türlü desteği ve yardımları bizlere sundular. Bugün de hem bizlerin hem de çocuklarımızın deprem psikolojisini üzerimizden atmak adına çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Psikolojimiz gerçekten hepimizin bozuldu, geceleri uyuyamıyoruz. Ama çok şükür belediyemiz sayesinde atlatmaya çalışıyoruz. İnşallah da hep birlikte bu yaraları saracağız. Ben Başkanımıza ve ekibine, bizlere böylesine güzel bir etkinlik düzenledikleri için çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.