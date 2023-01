Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2023’e saatler kala 4 aileyi evlerinde ziyaret etti. Ziyaret ettiği evlerdeki çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla saatler kala aile ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk ziyaretini Atakent Mahallesi’nde ikamet eden eşi vefat etmiş 62 yaşındaki Fatma Aydoğmuş’un evine yapan Başkan Fadıloğlu, Aydoğmuş ile birlikte yaşayan torunlarıyla uzun süre ilgilendi.

Başkan Fadıloğlu’nun ikinci ziyaret noktası ise Erdal Özcan’ın hanesi oldu. Atakent Mahallesi’nde ikamet eden ve engelli olan 3 çocuk babası Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu karşısında görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Yaşlı annesi ile birlikte yaşayan Erdal Özcan, annesi, eşi ve çocuklarıyla sohbet eden Başkan Fadıloğlu, daha sonra Burak Mahallesi’nde ikamet eden Aynur Kılıç’ı evinde ziyaret etti. Eşini yaklaşık 3 yıl önce kaybettikten sonra 2 çocuğuyla anne ve babasıyla birlikte yaşamaya başlayan Aynur Kılıç ve aile üyeleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Belkıs Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Akbulut’un konuğu oldu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, eşini 2 yıl önce trafik kazasında kaybeden, 5 çocuğuyla birlikte yaşayan Fatma Akbulut ve çocuklarıyla yakından ilgilendi.

“Bir nebze olsun destek verebiliyorsak ne mutlu bize”

İlk ziyaret ettiği Fatma Aydoğmuş’un evinde açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben Fatma teyzemize misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Allah, kendisinden razı olsun. Allah, sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kendisinin sağlık problemlerinin olmasına rağmen, iki torunuyla birebir ilgileniyor olması, bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Sağ olsun, kendi yaşında belki kenara geçip oturması gerekiyorken, iki yavrumuzun her türlü meselesiyle uğraşması, hakikaten çok önemli. İşte bizim aslında değerlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz de bunu gerektiriyor. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Geniş aile olmanın faydalarını görüyoruz. Yavrularımızın anne-babası burada yoktur ama babaannemiz burada ve torunlarının arkasında dağ gibi duruyor. Biz de eğer bir nebze olsun destek verebiliyorsak ne mutlu bize. Sağ olsun Fatma teyzemizin dualarına layık olmaya çalışıyoruz. Bizim de derdimiz bu ailemizin huzur içerisinde, sağlık içerisinde yaşaması. Onlardan gelen talep neyse imkanlar dahilinde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Evlatlar, bizim evlatlarımızdır. Hiçbir ayrımız ve gayrımız yoktur. Kendisi de bizim bir kardeşimizdir. Şimdiden hedeflerini koyan yavrularımızı da yürekten tebrik ediyorum. Birisi şimdiden savcı olmayı diğeri de kalp-damar cerrahı olmayı kafasına koymuş. Allah’ın izniyle olacaklarına inanıyorum. Vatanına, milletine, faydalı olmalarını sağlamakta emek veren Fatma teyzemize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugün bizleri ziyaret ederek, ziyadesiyle mutlu etti”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Aydoğmuş, “Başkanımız, bugün bizleri ziyaret ederek, ziyadesiyle mutlu etti. Allah, Başkanımızdan razı olsun, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Her zaman yanımızda olmaya çalışıyor, her türlü sıkıntımızı gidermeye çalışıyor. Biz, Başkanımızdan çok memnunuz, Rabbim de kendisinden razı olsun. Belediyemiz tarafından her türlü yardımımızı alıyoruz. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin” açıklamasını yaptı.