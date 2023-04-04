Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milletvekili aday adaylığı dolayısıyla istifa eden meclis üyelerinin yerine devam edecek kişilere mazbatalarını takdim etti.

Şehitkamil Belediye Meclisi Nisan Ayı Birinci Birleşim Toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi Başkan Rıdvan Fadıloğlu, milletvekili aday adaylığı dolayısıyla istifa eden meclis üyelerinin yerine devam edecek Mehmet Sinan Azgın, Esma Özkara Önol, İsmail Çalışkan, Hilmi Özsoy ile Bozbeyli Eşme’ye mazbatalarını teslim etti.