Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katıldığı 2023 Yılı Okul Öncesi Spor Şenliği’nde anaokulu öğrencileriyle birlikte branşa özgü yetenek parkurları, akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları, eğitsel oyunlar ve satranç etkinlikleri gerçekleştirdi.

Başkan Fadıloğlu, “Sporu tabana yaymak adına, spor şehri Gaziantep’e yakışır bir şekilde okul öncesinden başlamak üzere spor etkinliklerimizi aralıksız devam ettiriyoruz” dedi.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde; Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2023 Yılı Okul Öncesi Spor Şenliği büyük ilgiyle yapıldı. Şenliğe; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile anaokulu idarecileri, öğretmenler ve 225 anaokulu öğrencisi katıldı. Çocukların fiziksel aktivitelerle eğlenerek öğrenmelerini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen 2023 Yılı Okul Öncesi Spor Şenliği, okul öncesi dönemdeki çocukların motor becerilerini geliştirmek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve takım ruhunu kazandırmak hedefleriyle düzenlendi. Oyun ve etkinlikler esnasında uzman eğitmenler tarafından yönlendirilen çocuklar, çeşitli aktiviteler sayesinde hareketli bir gün yaşadılar.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, anaokulu öğrencileriyle beraber branşa özgü yetenek parkurları, akıl ve zeka oyunları, geleneksel çocuk oyunları, eğitsel oyunlar ve satranç etkinliklerinde bir araya geldiler. Fadıloğlu, Tepe ile Özbay, çocuklara çeşitli ikramlarda bulundular ve kendilerine satranç takımı armağan ettiler.

"Spor etkinliklerimizi aralıksız devam ettiriyoruz"

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak kurumlar arası iş birlikteliğimizi en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Sporu tabana yaymak adına, spor şehri Gaziantep’e yakışır bir şekilde okul öncesinden başlamak üzere spor etkinliklerimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Bu konuda destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, belediyedeki ekip arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın, spor etkinliklerini çok önemsiyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hayata geçirdiğimiz yaklaşık 70 anaokulunda bir etkinliklerin yanı sıra Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile birlikte okullarımızda yapmış olduğumuz faaliyetler bizim için çok önemli. Bugün mezuniyet gibi 2023 yılının nihayetindeki çocuklarımızın bu şenliğine destek veren tüm hocalarımıza, ekip arkadaşlarına, kurum müdürlerimize yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Gaziantep, son dönemde inanılmaz derecede bir spor şehrine dönüştü"

Programda konuşan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “Gaziantep, hakikaten son dönemde inanılmaz derecede bir spor şehrine dönüştü. Bugün de Okul Öncesi Spor Şenliği etkinlikleri çerçevesinde siz sevgili öğrencilerimiz ve velilerimizle beraberiz. Bu konuda her katkıyı sunan ve her zaman bizlerle olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, çok değerli ekibine, yine bütün etkinliklerimizde yanımızda olan Gençlik Spor İl Müdürümüze ve ekibine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü spor ekibine, öğretmenlerimize ve siz değerli velilerimize çok teşekkür ediyorum. Şenliğimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"Anaokulu itibariyle sporla yetişen bireyler gayemiz"

Programda konuşan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, “Gençlik ve Spor il Müdürlüğü olarak amacımız, veliler olarak istediğiniz organizasyonları, beden eğitimi derslerini, spor derslerini, sporu anaokulu seviyesine kadar indirmek. Anaokulundan itibaren başlayıp yeni nesiller yetiştirebilmek. Zaten Gaziantep olarak biz bunu Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehitkamil Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak okul öncesi spor şenliği düzenledik. İnşallah ilerleyen dönemde anaokulu itibariyle sporla yetişen bireyler gayemizdir. Ben katkılarınızdan dolayı siz sevgili öğrencilerimize ve değerli velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.