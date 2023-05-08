Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u kullandı. Başkan Fadıloğlu, “Milli Teknoloji Hamlesinin nihai ürününü hep birlikte kullanıyoruz. Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Bünyamin Bozgeyik ile birlikte Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile birlikte şehir turu attı.

"10 numara bir araç"

Sık sık duran ve vatandaşla sohbet eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, TOGG’a ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Milli Teknoloji Hamlesinin nihai ürününü hep birlikte kullanıyoruz. Ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Hakikaten teknolojik donanım olarak 10 numara bir araç. İnşallah en seri şekilde üretimleri devam edecek, hep birlikte tüm millet olarak kullanacağız, ihraç edeceğiz ve ülkemize döviz getirisi sağlayacağız. Ben, tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.