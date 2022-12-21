Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Askeri Harekat Yönüyle Antep Savunması” isimli eserlerin tanıtımı geniş katılımlı bir programda yaptı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Askeri Harekat Yönüyle Antep Savunması” isimli eserlerin tanıtımı geniş katılımlı bir programda yaptı.

Fadıloğlu, “2009 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren bu şehre ait bilgilerin derlenmesi noktasında ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep’in Kurtuluşunun 101. yılı anısına yayımlanan ve E. Kurmay Albay Dr. Ali Özaslan tarafından kaleme alınan “Askeri Harekat Yönüyle Antep Savunması” isimli kitabın tanıtımını Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) yaptı. Dr. Ali Özaslan, sunum eşliğinde kitapla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak Gaziantep Savunmasının daha iyi anlaşılması adına yayımladıkları “Askeri Harekat Yönüyle Antep Savunması” kitabı ile Antep Savunması’nda, Milli Kuvvetlerin icra ettiği taarruzların ve şehir savunmasının askeri açıdan değerlendirilmesi ve harbin taktiksel boyutunun öğrenilmesini amaçladıklarını söyledi. Gaziantep Savunmasını askeri açıdan değerlendiren ve kendisi de emekli asker olan E. Kurmay Albay Dr. Ali Özaslan’a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak Gaziantep tarihine ışık tutacak çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

“Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz”

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Dr. Ali Özaslan’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2009 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren bu şehre ait bilgilerin derlenmesi noktasında ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar çıkarılan 34 eser var. Bugün 35’incisinin lansmanında sizlerle beraberiz. Antep Savunmasını birçok yönden ele alan eserlerimize bugün bir yenisini ekliyoruz. Şu ana kadar yayımladığımız eserlerin içerisinde Antep Savunmasının askeri yönüyle incelenmiş bir eserimiz yoktu. Komutanımızın asker kökenli olması münasebetiyle bu bizim için ayrı bir değer taşıyor. Her tartışılan konuya; merkezi ordudan destek gördük, görmedik meselesine aslında burada açıklık getiriliyor. Dışardaki olanlara yönelik olarak merkezi hükümetin desteği var. Ancak Gaziantep’teki olan iş, savunmaya yönelik olarak şehrin dahiliyesindeki savunmaya yönelik olarak halkın vermiş olduğu tepkiydi. Onlar da bunun farkına varmışlardı. Ancak buraya lojistik desteklerin kesilmesiyle ‘biz burayı işgal edebiliriz’ demişlerdi. Açlığa direnen bir savunma neticesinde çok şükür bugün bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ben, tekrar hocamıza vermiş olduğu bu emekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu kitabımızın ilimizin, ülkemizin kültür hayatına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Yetiştiğim topraklara hizmet etmek üzere bu kitabı çalıştım”

Programda konuşan Dr. Ali Özaslan, “Ben de bir Gaziantepliyim ve yetiştiğim bu topraklara bir hizmet etmek üzere bu kitabı çalıştım. Emekli kurmay albayım. 30 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptım. 2014 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra doktora çalışmasına başlarken, Hacettepe İnkılap Enstitüsünde tarihin sadece inkılap, sanat ve kültür yönlerinin çalışıldığını, askeri yönlerinin çalışmadığını tespit ettim ve danışman hocama önerdim. Sağ olsun onun önderliğiyle de bu çalışmam gerçekleşmiş oldu. Kitabım, 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölümde güney cephesine yönelik siyasi anlaşmalarda yer alan maddelere yer verdim. İkinci bölümde, Antep’in savunma stratejisine giden milli mücadele stratejisini ve müteakiben güney cephesi stratejisine yer verdim. Üçüncü bölümde ise Antep Savunmasında yer alan şehir içi ve şehir dışı muharebeleri askeri harekat yönüyle harp prensiplerine uygun olarak inceledim” ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, program sonunda E. Kurmay Albay Dr. Ali Özaslan’a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.