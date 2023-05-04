Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor camiasıyla bir araya geldi. Hakem, antrenör, sporcu ve sporcu velilerinin katıldığı iki farklı organizasyonda sorun, talep ve önerileri dinleyen Başkan Fadıloğlu, kendilerine yöneltilen tüm soruları da yanıtladılar.

Sık sık spor camiasının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Fadıloğlu, birlikte Alleben Yüzme Havuzunda düzenlenen, hakem, antrenör, sporcu ve sporcu velilerinin iştirak ettiği organizasyona katıldı. Programda söz isteyen hakem, antrenör, sporcu ve sporcu velilerine tek tek söz verildi. İstişare kültürünün önemine vurgu yapılan programda Fadıloğlu talep edilen tüm hizmetlerle ilgili taleplerin karşılanacağı sözünü verdiler. Fadıloğlu, daha sonra Öğreten Adımlar Projesi oluşumunda çalışmalarını Gaziantep Üniversitesi SBF Spor Salonu’nda yürüten öğretmenleri ziyaret etti. Gönüllü öğretmenler aracılığıyla yıl içerisinde yüzlerce öğretmene ücretsiz bir şekilde halk oyunları öğretilmesinin hedeflendiği projenin çalışmalarına katılan öğretmenlerin sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Fadıloğlu, hem Hakem, antrenör, sporcu ve sporcu velilerine hem de öğretmenlere günün anısına hediye takdiminde bulundu, hatıra fotoğrafı çektirdiler.