Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları 4. Dönem çalışmalarına katılan kursiyerlerle bir araya geldi. Son 6 ayda 400’ün üzerinde genci hayallerine bir adım daha yaklaştıran eğitimlerde, tempo bir hayli yüksek devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce genci hayallerine giden yolda yalnız bırakmayan Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarında yakın zamanda gerçekleştirilecek olan 30. Dönem POMEM, Spor Bilimleri Fakülteleri Sınavı ve Spor Liseleri Sınavı öncesinde genç kursiyerlerle buluşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlerin heyecanlarını paylaşarak, tecrübelerini aktardı.

" Yüzde 96’nın üzerinde başarı ortalamamız var"

Çalışmalarda parkur simülasyonunu birebir standartlarda uygulayarak, sınav esnasında gençlerin performanslarını en üst düzeyde yansıtmalarını sağladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursumuzda bugüne kadar adaylarımız, fiziki yeterlilik parkurlarında yüzde 96’nın üzerinde başarı oranını yakalayarak büyük bir başarıya imza attılar. Hedefimiz bu oranı daha yukarıya taşımak. Gençlerimizi meslek hayallerine giden yolda yalnız bırakmayacağımızı ifade etmiştik. Çok şükür yüksek standartlarda bir destekle bu hedefimize ulaştık. Çalışmalarda parkur simülasyonunu birebir standartlarda uygulayarak, sınav esnasında gençlerimizin performanslarını en üst düzeyde yansıtmalarını sağlıyoruz. Şu anda ortaokul düzeyinden başlayarak lisans mezunu arkadaşlarımızın da çalışmalardan yararlanacağı şekilde bir sistem oluşturduk. 4 farklı tesisimizde, sınav içeriklerine özgü hummalı bir çalışma var. Tüm kursiyerlerimize sınav sürecinde yürekten başarılar diliyorum. Çalışmalarda emeği geçen tüm eğitmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.