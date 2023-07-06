Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, heyecan dolu bir sezonun ardından zorlu bir mücadele sonucunda şampiyonluk unvanını kazanan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U12 Basketbol Takımı ile şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Yeşil-siyahlı dev adamlar ve teknik ekibin gurur dolu anlar yaşadığı buluşmaya, sporcu velileri de eşlik etti.

Basketbol altyapısında genç yeteneklerin keşfedilmesi, eğitimi ve gelişimi için önemli fırsatlar sunan Şehitkamil Belediyesi, başarılı sporcularını onurlandırmayı da ihmal etmiyor. Dülük Tabiat Parkı Göl Cafe-Restorant’ta düzenlenen şampiyonluk yemeğinde, başarılı sporcular ve aileleriyle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sezonu zirvede tamamlayan sporcuları sportif malzemelerle ödüllendirdi.

Çocukların ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri, faaliyet gösterdikleri her alanda disiplinli olmaları ve takım ruhunu öğrenmeleri adına büyük katkı sunan sporcu gelişim sistemiyle müsabık sporcu havuzunu her geçen gün büyüten Şehitkamil Belediyesi, 2022-2023 sezonunda, parke üzerinde 13 farklı takımda ve 300’ü aşkın sporcunun mücadele etmesine olanak sağladı. Yeşil-siyahlı ekipler ise sezonu kupalarla tamamlayarak sistemin başarısını daha da yukarıya taşıdı.

Her sezon 300’ü aşkın sporcu forma giyiyor

Gençlerin basketbol sevgisini ve yeteneklerini keşfetmeleri için gerekli altyapıyı sağladıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şampiyonları ve onlardan büyük desteklerini esirgemeyen ailelerini tebrik etti. Başkan Fadıloğlu, “Bir takımın bir parçası olarak oynamak, iletişim kurma, liderlik, iş birliği yapma ve takım içinde rol alma, yetenekleri güçlendirir. Aynı zamanda takım ruhunu, saygıyı ve sorumluluğu öğretir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin basketbol sevgisini ve yeteneklerini keşfetmeleri için gerekli altyapıyı sağladık. Spor kulübümüzde her sezon 300’e yakın sporcu forma giyiyor. Gerek bu özel başarıda gerek diğer takımlarımızın ve sporcularımızın elde etmiş oldukları başarılarda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. En önemli ve özel teşekkürümüz ise bize çocuklarını emanet eden değerli anne ve babalarımıza. Onların desteği ve ilgisiyle çok özel başarılara imza atacağız” diye konuştu.