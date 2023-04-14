Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kütüphane öğrencileriyle iftar açtı. Başkan Fadıloğlu, öğrencilere yönelik olarak, “Büyük hedefler koymak gerekiyor. Ama bu hedeflere koşarken insani değerleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. İyi insan olmak, hepimizin asli vazifesidir” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kütüphanesi öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. İftar öncesi öğrencilerle sohbet eden ve öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli armağanlar verdi. Öğrencilere önemli kariyer tavsiyelerinde de bulunan Başkan Fadıloğlu, akademik hedeflerinin başarılı sonuçlanması adına öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

İnsani değerleri hiçbir zaman unutmamamız lazım

İftar öncesi öğrencilere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ramazan Ayımız, mübarek olsun. İftar yemeğimize katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Tabii şu anda sizlerin hayalleri, idealleri var; olması da lazım. Büyük hedefler koymak gerekiyor. Ama bu hedeflere koşarken insani değerleri hiçbir zaman unutmamamız lazım. İyi insan olmak, hepimizin asli vazifesidir. Olmazsa olmazımızdır. Akademik çalışmaların yanında eğer iyi birey olursanız, önünüz her zaman açık olacaktır. Allah’ın izniyle ummadığınız yerden ummadık kapılar açılacaktır. Sizler yarın ebeveyn olarak, en önemlisi sizden sonraki nesli işleyeceksiniz, hepiniz birer eğitmensiniz. En baştaki eğitmen anne, babadır. Önce kendimizi evlatlarımızı eğitecek hale getirme zorunluluğumuz var. Hayatta işlemesi en zor olan şey ve bunları işleyip o noktaya getirebilmek, birey olarak bizim elimizde. Bunun için çok çalışmamız ve çok okumamız gerekiyor. Yarın nitelikli bireyler olarak, nitelikli şahıslar olarak bizden sonraki nesilleri işleyeceksiniz, eğiteceksiniz” ifadelerini kullandı.