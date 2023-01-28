Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran, Şehitkamil ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla buluştu. Toplantıda mahalle sakinlerinin sıkıntıları ve istekleri dile getirildi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran, Şehitkamil ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla buluştu. Toplantıda mahalle sakinlerinin sıkıntıları ve istekleri dile getirildi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde (ŞKM) düzenlenen toplantıya; Şehitkamil İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Serkan Özatıcı, Şehitkamil Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Tahir Karacaoğlu, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Efetürk, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürü Uğur Tansak, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil İlçe Sağlık Müdürü Erol Karataş, kurum müdürleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

"Bizim sahadaki gözümüz, kulağımız, elimiz ayağımızsınız"

Muhtarlara hitaben toplantının açılış konuşmasını yapan Şehitkamil İlçe Kaymakamı Abdulkadir Duran, “Biz bir aileyiz, bu ilçenin yönetimiyle ilgili olarak hep birlikte hareket eden ailenin fertleriyiz. Bütün bir vücut olarak Şehitkamil ilçesinin sorunlarını çözme adına çalışacağız. Sizler bizim sahadaki gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımızsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi biz de aynı şekilde vurguluyoruz. Sahada, mahallelerimizde sorun ve sıkıntıların kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmesi noktasında sizlere güveniyoruz. Belediyemizin hizmetlerine yönelik mevzulardan tutun da dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına kadar, emniyet, asayiş sıkıntılarından tutun, din hizmetlerine kadar her türlü mevzuyu sizin gibi değerli muhtarlarımızdan ilk etapta gelip müdürlüklerimize, dairelerimize iletmenizden mutluluk duyarız. Bu konuda yalnız şu hassasiyetimi belirtmek istiyorum. İstek ve temennilerinizi dile getirirken, nezaketi, tatlı dilli, güler yüzü elden bırakmamanızı sizlerden istirham ediyorum. Ben bu vesileyle toplantımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz"

İlçe genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler de Şehitkamil Belediyesi olarak, başkan yardımcıları arkadaşlarımız, yönetimimizle milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu anda sizlerin de bildiği üzere kırsal mahallerimizde kilitli parke taşı ile ilgili 68 noktadaki yapılacak işlemle ilgili olarak iklim müsaade ettiği müddetçe çalışmalarımızı devam ettireceğiz. O sözümüzü yerine getirmiş olacağız. Şehir merkezinde taziye evleriyle ilgili olarak son yaptığımız Güvenevler Mahallesi’nde 4 tane, Pancarlı Mahallesi’nde 1 tane, Kuzeyşehir Mahallesi’nde 1 tane taziye evini hayata geçirdik. Yine Fıstıklık Mahallesi’nde uzun süredir eczane ile ilgili talep vardı. Orada da yapmış olduğumuz ünite merkezinin ihalesini gerçekleştirdik, önümüzdeki günlerde faaliyete girecek. Şu anda Üniversite Hastanesinin karşısında 900 araçlık otoparkımızın inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu, aslında hepimizi ilgilendiren bir konu. Üniversite Hastanesine gittiğimizde özellikle polikliniklerin orada otopark sorunu yaşıyorduk. Yanına da aynı zamanda Çocuk Hastanesinin yapılması nedeniyle gelen insan sayısı da arttı. Orada yaklaşık 10 bin metrekarelik alan içerisine 900 araçlık otoparkı önümüzdeki birkaç ay içerisinde hizmete girmiş olacak. Şehirsel dönüşümde ise Karşıyaka’daki 3. etap çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah’tan bir mani çıkmazsa Şubat ayı itibariyle 4. etabın ihalesine çıkıyoruz. Orada anaokulu ihtiyacı vardı, bir hayırsever vatandaşımız tarafından şu an itibariyle anaokulunun da inşaatı başladı. Yine orada şantiyemiz kalkar kalmaz, park çalışmamız başlayacak. Ben, burada daha çok sizlerden gelen istek ve taleplerinizi dinlemek adına konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Toplantı daha sonra soru cevap şeklinde devam etti. Muhtarların mahallelerinde yaşanan sıkıntıları ve talepleri dinleyen Kaymakam Duran ve Başkan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti