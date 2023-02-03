Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla Milli Takım’a girmeye hak kazanan başarılı sporcuları ağırladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla Milli Takım’a girmeye hak kazanan başarılı sporcuları ağırladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda 9 yaş kızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Beren Nisa Karabaş, 16 yaş kızlar kategorisini Türkiye 2.’si olarak tamamlayan Dila Baloğlu, 12 yaş kızlar kategorisinde Türkiye 6.’sı olan Beren Kalyoncu ve sporcu velilerini makamında ağırlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milli sporcuları büyük başarılarından dolayı ödüllendirdi. Akıllı hamlelerin sahibi milli sporcular, ziyaret esnasında sezonun kalan kısmında katılacakları ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı sözü verdiler.

Başarılı sonuçlar büyük emeklerin çıktısı

Türkiye şampiyonu sporcuları misafir eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret esnasında yaptığı değerlendirmede, elde edilen başarıların büyük emeklerin çıktısı olduğunu belirtti. Başkan Fadıloğlu, “TSF Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda 3 sporcumuzu yeniden Milli Takımlarımıza kazandırmanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar 14 sporcumuz Ulusal Takım Havuzuna girmeye hak kazandı. Elde edilen başarılar, büyük emeklerin çıktısı. Sporcularımızın akademik, sosyal ve sportif alanda başarılı olmalarını önemsiyor ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin en iyi sporcularının hamle yaptığı bir organizasyonda Gaziantepli sporcularımızın zirvede olması, bu alanda doğru adımlar attığımızın en önemli göstergesi. İnanıyorum ki şampiyonlarımız, katılacakları Avrupa Şampiyonası’nda ve Dünya Şampiyonası’nda da benzeri bir başarı sergileyecekler. Elde edilen başarılara emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” diye konuştu.