Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte kırsalda bulunan 8 mahalleye ziyaret gerçekleştirdi. Halkın talep ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Koçer, çözüm odaklı, milletin hayat standardını yükseltecek çalışmalarını gayretle sürdüreceklerini vurguladılar.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte kırsalda bulunan 8 mahalleye ziyaret gerçekleştirdi. Halkın talep ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Koçer, çözüm odaklı, milletin hayat standardını yükseltecek çalışmalarını gayretle sürdüreceklerini vurguladılar.

Periyodik olarak Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal mahallelere olan ziyaretlerini sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 mahalleyi daha ziyaret etti. Karayusuflu, Koçlu, Tekirsin, Kızık Hamurkesen, Akçaburç, İncesu, Yığınlı Mahallesi ziyaretlerine AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ertuğrul Teymur, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç katıldı.

Mahalle sakinlerinin talep ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu ile Milletvekili Nejat Koçer, sorunların giderilmesi, taleplerin de karşılık bulması adına çalıştıklarını ifade ettiler. Kendilerine yöneltilen her soruyu yanıtlayan Başkan Fadıloğlu ile Milletvekili Koçer, tüm talepleri de dikkate alacaklarını ve bu yönde çalışma yürüteceklerini dile getirdiler.

“Milletimize söz verdiğimiz işlerin hepsini yaptık”

Ziyaretlerde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte daha fazla gönül kazanmak için çalışıyoruz. Şu ana kadar milletimize söz verdiğimiz işlerin hepsini yaptık. Yapamayacağımız hiçbir işin de sözünü vermedik. Elimizde milletin emaneti bir kaynak var. Bu emanet kaynağı mahallelerimiz arasında ihtiyaca göre dengeli bir şekilde harcayarak hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz. Mahalleler arasında ihtiyaçlar farklılık gösterebilir ama kaynağa göre eşit paylaşımla adım adım mahallelerimizi ileriye götürmeye çalışıyoruz. Sorumluluğumuz ağır, bunu asla unutmuyoruz. Bütün görevler, makamlar bizim için bir imtihandır. Bütün bu makamlar milletin bize emanetidir. Milletimizin emanetine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Allah, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Şu an Şehitkamil’de çok güzel bir çalışma uyumu var. Hepimizin görev ve sorumluluk alanında amacımız, milletimize hizmet etmek, milletimizin hayat standardını daha yukarıya çıkarabilmek olmalıdır. Bunu bir başımıza yapmamız mümkün değil. Yapılan her projenin en alt kademesinden en üst kademesine tüm arkadaşlarımızın büyük emeği var. Ama esas olan birbirimizle uyum içerisinde çalışmaktır. Bunu başarmanın tek yolu, birlik ve beraberliktir. Bu açıdan verdikleri destekten dolayı tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın, toplumumuzun kılcal damarlarından almış oldukları talepleri, ihtiyaçları, kamu kaynaklarını kullanarak en hızlı şekilde karşılamak derdindeyiz. Daha yaşanabilir bir Şehitkamil için, daha yaşanabilir bir Gaziantep için, daha yaşanabilir bir Türkiye için, daha yaşanabilir bir dünya için hepimizin sorumluluğu var. Bu sorumluluğun gereğini, en iyi şekilde yerine getireceğiz” diye konuştu.