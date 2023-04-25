Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep milletvekili adayları ile birlikte esnafı ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Adayı Derya Bakbak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayları İrfan Çelikaslan ve Hakan Tanrıöver ile birlikte Hafız Tevfik Caddesi, Özgürlük Pazar Yeri ve Şoför Ali Caddesi esnafı ile bir araya geldi. AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da ziyaretlere eşlik etti. Her esnafın elini sıkan ve sordukları soruları yanıtlayan Fadıloğlu, Bakbak, Çelikaslan, Tanrıöver, Yılmaz, esnafın talep ve önerilerini de dinlediler. Ziyaret ettiği noktalarda yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Fadıloğlu, Milletvekili Bakbak, Milletvekili Adayları Çelikaslan ve Tanrıöver ile Başkan Yılmaz, yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilendiler, çok sayıda esnafla hatıra fotoğrafı çektirdiler.